Afrique de l'Ouest: Jugement de Yahya Jammeh - Les victimes sollicitent l'appui du Sénégal

Mieux, Banjul s'est engagé à collaborer à toute enquête mené dans cette affaire. Le Ghana, quant à lui, s'est chargé d'étudier la requête en vue d'une extradition de Yahya Jammeh et ses conséquences légales et diplomatiques, renseignent les activistes.

La cause, c'est que les autorités judiciaires de ce pays ont déclaré déjà qu'il n'est pas encore possible d'organiser un procès pour les anciens «junglers» de Yahya Jammeh actuellement en détention dans leur pays. Trial International et Human Right Watch, qui soutiennent les victimes dans leur lutte, comptent sur le soutien du Ghana, en plus du Sénégal, pour la traduction en justice de Yahya Jammeh.

S'agissant de cet appel à d'autres pays pour soutenir le jugement de Yahya Jammeh, Trial international, par la voix d'un de ses membres, Bénédict De Moerloose, rejoint Baba Hydara et trouve que les conditions politiques, institutionnelles et sécuritaires nécessaires ne sont pas réunies en Gambie pour qu'on puisse y tenir un procès équitable.

Les victimes du régime de l'ancien président gambien, soutenues par Human Rights Watch et Trial International, souhaitent que Yahya Jammeh soit vite traduit en justice. En conférence de presse, hier mercredi 24 octobre, elles ont sollicité l'aide de pays tels que le Sénégal afin qu'un procès puisse se tenir dans les plus meilleurs délais.

