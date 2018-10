Soudan: Dirdiri - Coordination avec l'Egypte pour faire face à la situation en Libye

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Dirdiri Mohamed Ahmed, a déclaré dans un communiqué de presse avec son homologue égyptien Samih Shukri à l'issue de la réunion du comité ministériel mixte mercredi soir qu'il ya des consultation entre les deux pays et "Ils sont déterminés à surmonter les difficultés et tiennent beaucoup aux relations entre les deux pays avec leur voisin la Libye.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a souligné le vif intérêt des parties égyptienne et soudanaise sur les questions relatives aux pays voisins, considérant qu'il s'agissait d'une exigence de sécurité pour les deux pays, indiquant que la question concernait un pays frère et que tout effort dans le cadre de l'initiative et la communication avec les frères sur une solution renforçaient les institutions de l'État libyen et soutiennent le peuple libyen , tout en signalant à la coordination entre les deux ministres des Affaires étrangères et les rencontres avec leurs homologues des pays voisins, de l'Union africaine et des Nations Unies, afin de trouver une solution à cette crise.