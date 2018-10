Maroc: Achraf Hakimi - Le Marocain se sent heureux à Dortmund

Prêté au Borussia Dortmund, l'international marocain Achraf Hakimi, a été l'un des grands protagonistes de la victoire de Dortmund face à l'Atletico de Madrid ce mercredi dans le cadre de la 3è journée de la Ligue des Champions dans sa phase de poules.

Dortmund a battu mercredi 24 octobre 2018 à son propre jeu l'Atletico Madrid. Rigoureux, compacts et batailleurs, les jeunes Allemands ont étouffé leurs prestigieux adversaires et se sont imposés 4-0, prenant la première place du groupe A.

Auteur de trois passes décisifs face à l'Atlético Madrid, Achraf Hakimi a conduit Dortmund à une large victoire. Aligné en tant que latéral gauche, le Marocain a pris une part importante à ce succès, en débordant d'activité mais surtout en délivrant pas moins de trois passes décisives ! D'abord en décalant Witsel sur l'ouverture du score (38e) puis en offrant un centre en retrait à Guerreiro (73e) avant de servir Sancho sur un plateau (83e) Un véritable festival !

« Quand vous êtes dans la continuité et en confiance, vous vous faites remarquer », a déclaré Achraf Hakimi à « El Larguero » à l'issue de la rencontre face à l'Atletico qu'il connait parfaitement bien. « Un peu de désir, oui, je connais l'Atletico, je suis Madridista depuis que je suis gamin et j'ai un avantage aujourd'hui, c'est un résultat bien mérité,» a-t-il ajouté avant d'évoquer les résultats mitigés de son club formateur. « Le Real Madrid est capable d'avancer, je suis convaincu de cela, je vois le Real Madrid capable de remporter le classico contre le Barça. »

Concernant sa situation en club, l'auteur de 3 passes décisives contre l'Atletico a précisé : « Je joue beaucoup plus de minutes et c'est positif pour moi, nous sommes heureux pour ce début de saison, je suis engagé dans ce projet et je suis heureux à Dortmund... »

« On a toujours essayé de prendre des initiatives », a déclaré Hakimi dans une interview accordée au journal espagnol » El País » et d'ajouter : « En Allemagne, l'ailier y participe souvent. De manière générale, j'aime la façon dont le football est joué ici, les stades sont pleins et la ligue est équilibrée, J'ai juste besoin de progresser défensivement. C'était difficile au début, c'est une culture différente, et l'allemand est une langue lourde et la nourriture de maman me manque, mais on m'a dit que qu'il y a quelques bons restaurants marocains par ici. »