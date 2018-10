Tunisie: Une «équipe étoffée» sur le gril

Certes, des noms circulent qui résonnent fort, mais les adversaires de Youssef Chahed crient à «l'effet d'annonce» ou au «bluff couvert». Quant aux forces politiques concernées, elles affirment être dans le secret et balancent des leurres à tout-va. Parmi eux, on remarque l'émergence de Mohsen Marzouk qui affirme avoir enfin choisi.

L'accélération des nouveaux processus engagés par Nida Tounès, de par sa fusion avec l'UPL et la mise sur pied d'un bureau politique de 14 membres sans Hafedh Caïd Essebsi et présidé par le nouveau secrétaire général, Slim Riahi, semble avoir attisé le coude à coude entre les deux camps. Car le lifting au sein de Nida n'en est pas à sa fin, puisque l'expérience attire l'attention de divers petits partis dont, notamment, celui de Hechmi Hamdi qui ne cache pas son intérêt pour la «nouvelle expérience».

Car, même s'il persiste au sein du parti présidentiel un «Comité politique» présidé par l'ancien directeur exécutif, la nouvelle direction de Nida prend l'allure d'une équipe de combat avec, notamment, un deuxième Riahi comme financier.

Face à ce projet de transformation radicale de l'échiquier politique, le chef du gouvernement veut clarifier rapidement ses intentions en direction de l'opinion et donner aux forces disposées à l'appuyer un gage concret de gratitude.

Quant à son nouveau credo, il prend l'allure d'un pari sur l'avenir qui se donne pour assises l'appel, devenu populaire, à associer les «grandes compétences» du pays.

Mais la manœuvre est délicate et ne se passera pas sans heurts. Car les partis déja au gouvernement vont devoir céder des places auxdites «compétences» et aux candidats du bloc de la Coalition nationale, sans oublier les nouveaux «convertis» dont certains n'affichent pas leur choix.

Dans ce casting fort complexe et délicat, une seule chose est désormais claire, c'est que Youssef Chahed est déterminé à mettre le paquet pour les départements économiques et financiers. Et cela signifie qu'il va tourner le dos à ce que les médias et l'opinion appellent le «partage du gâteau».

Si cette option se confirme, cela voudra dire que la volonté de réforme s'est imposée et que même Ennahdha ne s'accroche plus obsessionnellement aux portefeuilles qu'elle détient. Ce serait une bonne nouvelle et une lueur d'espoir.

En attendant, «l'équipe étoffée» que l'on nous promet est sur le gril, guettée, contestée voire diabolisée. Alors que l'on fait tout, dans les deux camps à l'Assemblée, pour s'assurer de la victoire.