Tunisie: Le déclic tant attendu !

La JSK a donc réussi une bonne affaire en s'imposant en déplacement, évoluant avec une configuration qui est la sienne: un jeu offensif et rapide qui sied à merveille aux Aghlabides. Et pourtant, la JSK ne possède pas de stars, le groupe puise sa force dans son jeu collectif avec un groupe de jeunes solidaires, la cohésion étant nécessaire pour réaliser de bons résultats.

L'effectif est solide sur le double plan de la qualité et du nombre. Seulement, son utilisation à bon escient est exigée de la part du staff technique. Le coach Ameur Derbal connaît bien les qualités de ses joueurs. Il a continué le travail de l'ex-entraîneur Habib Ben Romdhane. Depuis son arrivée il a retouché la position sur le terrain de ses protégés. Et le coach de confirmer : «Nous avons pris le groupe dans des moments difficiles. Les joueurs possèdent des qualités techniques mais ils manquent d'efficacité. Nous avons soigné leur placement sur le terrain. Nos jeunes ont été appliqués et ont tiré profit des joueurs chevronnés. Nous devons rester réalistes et continuer à travailler pour remédier à certaines bévues constatées».

Rester humble

Toutefois, cette victoire obtenue à l'extérieur ne doit en aucun cas cacher les insuffisances décelées à l'occasion des premiers matches de la saison. Les fans aghlabides espèrent voir une défense plus rigoureuse, plus agressive et un entrejeu plus créatif. Les jeunes Mtiri, Mannaï, Romdhani et Rebaï possèdent des qualités techniques rassurantes, mais ils doivent confirmer ces qualités au cours des prochaines rencontres. Avec le retour prochain de Sassi et l'intégration progressive de Salhi, Hamdi et Layouni, le club aghlabide a de fortes chances de confirmer ce rendement probant. Cette projection de parcours, qui peut être honorable, passe obligatoirement par un succès contre l'UST, ce samedi à Kairouan. Ça promet.