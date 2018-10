Tunisie: Une charte de bonne conduite sur le feu

Quant à Claudine Terrazoni, maître de conférences à la Faculté de droit et de sciences politiques de Nice et également maire de la Tourette-Levens, elle a insisté sur le fait qu'il était nécessaire de mieux encadrer les élus dans les collectivités locales, notamment en les impliquant dans une charte de bonne conduite, mais également en agissant sur la sensibilisation du citoyen local, premier concerné par la moralisation de la vie publique.

De son côté, Christian Vallar, professeur des universités et Doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques de Nice, a passé en revue divers textes de loi qui se sont prononcés sur ce thème. En France par exemple, c'est en 1981 que le législateur a commencé à chercher à mettre de l'ordre dans la vie politique. En 2014, est créée en France la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (Hatvp). Comme en Tunisie, cette instance est chargée de recueillir l'ensemble des déclarations de biens et d'intérêt, à la seule différence que les déclarations des hauts responsables politiques, comme le Premier ministre, sont publiques et tout un chacun peut les consulter. A ce jour, la Hatvp a reçu près de 11.000 déclarations selon Christian Vallar.

Intervenant sur ce sujet, le député Nadhir Ben Ammou a saisi l'occasion pour énumérer et dénoncer certaines pratiques politiques amorales à l'instar des absences à répétition, l'opportunisme, le clientélisme ainsi que le lobbying dissimulé. «Il existe deux sortes de responsabilités: la responsabilité juridique qui nécessite une réponse judiciaire, et la responsabilité politique qui a pour conséquence d'ébranler la confiance des électeurs.

L'élu a également évoqué le projet d'un code de conduite parlementaire, qui s'inscrit dans ce même cadre et qui puise dans les expériences d'autres pays, et principalement l'expérience française en la matière.

Le député Riadh Jaidane, porteur d'une proposition de charte sur la moralisation de la vie politique, a affirmé lors de son allocution inaugurale que la crise politique actuelle est essentiellement une crise de confiance entre le peuple d'un côté et les politiques de l'autre. Il précise que c'est ce qui le pousse, avec d'autres députés, à travailler sur le thème de l'éthique du travail politique. Dans le collimateur de Riadh Jaidane : le conflit d'intérêts et le «tourisme partisan».

Si l'on retire la morale de la politique, nous ouvrons la porte aux intérêts personnels et au corporatisme, la chose publique devient alors un simple outil aux mains d'une minorité opportuniste». Néanmoins, le président de l'Assemblée rappelle que la moralisation de la vie publique ne concerne pas que les parlementaires. Elle concerne l'ensemble des politiques, des élus locaux et des leaders des associations.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.