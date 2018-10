Sénégal: Présidentielle 2019 - Le parrainage fait ses premières victimes

La démocratie africaine s'enfonce dans son niveau le plus bas. La preuve par les derniers développements… Plus »

Malheureusement, sa liste n'a pas pu atteindre le quotient simple pour qu'elle puisse être repêchée à l'image de ses camarades candidates comme Aïda Mbodj, et Aissata Tall Sall, qui ont bénéficié du système du plus fort reste.

A cela, s'ajoute le fait que non seulement l'eau a coulé sous le pont entre 2007 et 2019, mais aussi il se présente sous sa propre bannière politique qui a enregistré de faibles résultats avec la Coalition Assemblée bi nu bëgg, lors de l'élection locale, 2.951 voix.

Prenant le cas de Me Mame Adama Gueye de "Senegaal Bu Bess", qui a décidé de se retirer de la course pour mûrir une stratégie, de concert avec les candidats de l'opposition, qu'il a d'ailleurs commencé à rencontrer depuis hier, mercredi 24 octobre, à même de contrer les velléités du régime de Macky Sall de «voler» les élections prochaines, il semble évident que le parrainage constitue un barrage pour sa candidature.

Les excuses ne manquent pas pour justifier cet abandon de la course avant l'heure, notamment avant le 26 décembre prochain, date de dépôts des candidatures au Conseil constitutionnel, chargé de réceptionner et d'étudier les dossiers de candidature.

Pour le moment, 4 des candidats se sont désistés, à savoir Ndella Madior Diouf, présidente du parti Réconciliation nationale pour l'unité africaine (Rnua), Mame Adama Gueye du mouvement "Senegaal Bu Bess", le leader du Mouvement panafricain et citoyen Mpcl "Luy Jot Jotna", Cheikh Tidiane Gadio, et récemment Mamour Cissé, le leader du Psd/Jant-bi.

A quatre mois de la Présidentielle du 24 février 2019, la liste des candidats à la candidature pour la course au fauteuil du président sortant Macky Sall, qui était à plus de 87 à la date du 28 juillet dernier, commence à s'effriter.

