Sénégal: Champion's League - Sadio Mané ouvre son compteur, Koulibaly tient tête à Mbappé et Neymar

Après une victoire arrachée face au PSG (3-2), lors de son entrée en lice en Ligue des champions et un revers concédé sur la pelouse de Naples (0-1), Sadio Mané et Liverpool se sont offerts une belle ballade hier, mercredi 24 octobre, face à l'Etoile Rouge de Belgrade (4-0) pour le compte de la 3ème journée.

Auteur du 4ème but des Reds, l'international sénégalais ouvre son compteur en C1 et marque son cinquième but de la saison.

En déplacement sur la pelouse du PSG, Kalidou Koulibaly et Naples ont presque éteint le trident attaque Neymar-Cavani et Mbappé avant de concéder le nul (2-2). Keita Baldé Keita et l'Inter ont, de leur côté, été moins servis au Camp Nou où ils ont perdu le choc face au FC Barcelone (2 à 0). Sans Messi.

Sadio Mané a ouvert hier, mercredi 24 octobre son compteur but en Ligue des champions en marquant le 4ème but de Liverpool face à l'étoile Rouge de Belgrade pour la 3ème journée.

L'international sénégalais avait une bonne occasion de s'offrir le doublé s'il n'avait pas manqué son pénalty à la 76ème minute avec son tir qui heurte le poteau et la transversale.

Mais, il s'est vite rectifié le tir à la 80ème minute lorsque Sturridge contrôle en pivot à l'entrée de la surface et lui offre une belle passe dans les pieds. L'attaquant des Lions va se jeter pour marquer du pointu. Il venait de s'offrir son 5e but de la saison.

KOULIBALY A TENU LE CHOC

Ce succès permet à Liverpool de se replacer en tête du groupe C suite au match nul entre le PSG et Naples. Face au trident Cavani, Neymar et Mbappé en attaque, Kalidou Koulibaly, le défenseur des Lions et ses coéquipiers ont pour leur part tenu le choc en menant au score.

Mais l'Argentin Di Maria parviendra à offrir l'égalisation aux Parisiens sur un tir aussi précis que puissant réussi à la 90e min (2-2).

Au Camp Nou, Diao Baldé Keita a de son côté été moins heureux avec l'inter de Milan qui s'est incliné (2-0) devant un FC Barcelone supérieur et premier du groupe B. De retour dans son club de formation, l'attaquant sénégalais n'a fait sa rentrée qu'à la 77e minute.

PAN ET SALIF SANE SE NEUTRALISENT

Au niveau du Groupe D, le duel des Lions entre Pape Alioune Ndiaye et Galatasaray et Schalke de Salif Sané s'est terminé sur un match nul et vierge 0 à 0 à Istanbul.

Une bonne opération pour les Allemands de Schalke qui restent 2ème avec 5 points tandis que les turcs de Galatasaray occupent la 3e place avec 4 points.

Après deux défaites consécutives, l'As Monaco espérait lancer sa Ligue des champions face à l'adversaire le plus faible du groupe A. Attendu du côté du Fc Bruges, le jeune international sénégalais Krépin Diatta n'a fait qu'une brève apparition en foulant la pelouse à la 90e minute de jeu.

Au finish, c'est le match nul (1-1). Il faut rappeler que le portier sénégalais Seydou Sy, qui gardait les buts du club de la Principauté le week-end dernier à Strasbourg, n'est pas qualifié pour la Ligue des champions.