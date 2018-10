Tunisie: Des Aghlabides conquérants !

ST : une défense gruyère !

Après la pause, le match change totalement de physionomie. L'obsession du résultat, la peur de perdre ou d'être tenu en échec pesèrent lourd sur la balance. Et après quelques incursions stadistes, la JSK profita d'un dégagement hasardeux du gardien Amdouni pour que Mtiri ouvre le sore, au grand bonheur de ses coéquipiers qui ne s'attendaient pas à un tel cadeau (55').

Sentant le danger, le coach stadiste incorpora Khadraoui à la place de Djelassi et le Mauritanien Mohamed Moubarek. Ce duo a réussi à redonner un second souffle à l'attaque stadiste. Mais le gardien aghlabide Friou a sauvé son équipe de 4 buts certains. Il a fait des parades exceptionnelles face aux assauts de Sfaxi, Besson, Mihoubi (qui a pris la place de Khmiri, blessé à la 12') et Homri.

Mais encore une fois, la défense stadiste faisait des siennes en offrant un second but à Salhi (92') qui a reçu un énième cadeau de Bnina pour aggraver le score pour la JSK qui a tenu le coup en fermant les espaces et en exploitant à bon escient les maladresses des camarades de Ben Ali.

Certes, ils ont réagi aveuglément pour réduire le score par Homri sur penalty.

Le Stade Tunisien encaissa sa première défaite de la saison. Certes, il manquait trois cadres dans le camp stadiste mais cela n'empêche pas de dire qu'il a été déconcentré et n'a pas respecté la JSK.

Cette dernière, avec une formation de jeunes, a fait un match complet sans déchets. Les joueurs étaient appliqués tout au long du match. Les protégés de Ameur Derbal (sa première sortie) ont été vifs, agressifs, vigilants et surtout opportunistes pour marquer deux buts à une défense stadiste figée et très vulnérable.