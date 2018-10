Tunisie: A plein régime...

CSS : Dahmane, Mathlouthi, Jouini, H'nid, Amamou, Jelassi, Kouakou (Bouraoui), Karoui, Hamdouni (Oueslati), Marzouki, Chaouat (Fabrice)

CA : Charfi, Belkhither (Agrebi), Abdi, Ifa, Jaziri, Ayadi, Ben Yahia, M'charek (Darragi), Khefifi (Sasoku), Comparé

C'était un petit match pour un classico qui nous a offert un meilleur spectacle par le passé. Une première mi-temps où le CSS et le CA ont versé dans une si incontestable routine et «médiocrité». Deux actions qui ont probablement scellé le sort du match : à la 30', un coup franc pour le CA tiré avec précision par Dhaouadi qui sert royalement Ifa. Ce dernier, démarqué, n'arrive pas à ajuster sa touche et la balle passe près du montant. Deux minutes plus tard, Jouini pique vers le centre. Aucun joueur du CA ne va le presser, il passe en profondeur pour déjouer la ligne «naïve» de la défense. Chaouat, avec un appel intelligent, lobe tranquillement Charfi. C'était le premier but du CSS qui vient après l'occasion de Bilel Ifa. Jusque-là, le CSS de Krol avait une maîtrise relative de l'entrejeu. Ses joueurs étaient les premiers sur le balle face à un CA encore sans âme. Chiheb Ellili a lancé M'charek à la place de Khelil, opéré. Seul Zouheïr Dhaouadi était actif pour tenter de déborder à gauche. Le CSS n'était pas beaucoup mieux inspiré avec un jeu hâché, mais sa volonté et la qualité de ses joueurs au milieu, notamment Karoui, Hamdouni et Jelassi, lui permettaient de faire mieux.

Confiance

La deuxième mi-temps était, en termes de densité et de volume de jeu, meilleure. Mais sans que le match ne devienne attrayant. Beaucoup de passes sans adresse, beaucoup d'actions mal conçues et toujours ces joueurs qui n'offrent pas la dernière touche décisive. Krol maintient son 4-3-3 et accentue le pressing sur les milieux clubistes mal inspirés. Darragi rentre, et malgré une condition physique précaire, il arrive, avec Dhaouadi à créer le danger et à la 59' Darragi tire à 6 mètres de la cage mais Amamou sauve. Encore une fois, Dhaouadi exécute parfaitement un coup franc (72') mais Comparé ne parvient pas à ajuster sa tête. Au CSS, on sentait du métier, avec un dosage de l'effort pour passer, au temps voulu, à la vitesse supérieure. Les changements de Krol vers la fin ont permis au CSS d'user davantage une défense clubiste prenable. L'action du second but en dit long. Oueslati centre, la défense du CA renvoie, Marzouki contrôle aux abords des 16 mètres. Aucun joueur du CA ne vient contester, le Sfaxien (et l'ex-clubiste) tire à contrepied pour tromper Charfi (89'). C'était terminé : un CSS moins spectaculaire que contre l'EST mais qui gagne avec sobriété et qui vire seul en tête du classement. Au CA, la situation est fort inquiétante. Seulement 4 points en 5 matches, et des joueurs complètement à côté de la plaque.