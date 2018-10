Tunisie: L'ESR rate de peu le titre...

Les Radésiens, qui ont accompli un parcours sans faute dès le début, ont raté de peu le titre face à Erryadhi. C'était équilibré et ça s'est joué sur un rien vers la fin.

Les équipiers de Zyed Channoufi (qui a joué un très bon tournoi) avaient mené 76-70 au 4e quart-temps. Puis ils se sont bloqués à ce niveau, permettent aux Libanais, emmenés par un inusable Ismaïl Ahmed (plus de 30 points inscrits),de revenir et de gagner au finish. Le public libanais était très précieux pour soutenir son club jusqu'à la fin, et en donnant un coup de pouce aux joueurs d'Erryadhi, emmenés par l'Egyptien Ismaïl Ahmed. C'est le 17e titre conquis par les Libanais dans ce tournoi amical, qui reste la compétition préférée des clubs libanais. Pour l'ESR, c'est une participation honnête et une occasion importante pour progresser et jouer un basket de haut niveau. Ce tournoi a permis de confirmer les progrès de l'ESR et sa valeur intrinsèque. H'didane, El Mabrouk, Channoufi et toute l'équipe banlieusarde ont fait parler de l'ESR dans ce tournoi de qualité. On rappelle que l'ESR a gagné tous ses matches de groupe successivement contre Al Ahly 75-60, le GPétrolier 78-68 et Houmaintmen 92-61.

En demi-finale, l'ESR s'est imposée devant l'ASSalé (qui l'a battue en finale de la Coupe d'Afrique des clubs en novembre dernier) 68-63. En somme, nous avons vu une ESR en plein élan, c'est une équipe au premier rang du basket arabe. Contrairement à l'ESR, l'USM n'a pas fort réussi sa présence au tournoi Al Hariri.

L'apprentissage, aussi bénéfique qu'il soit, a été dur pour les coéquipiers de Radhouane Selimène. Deux défaites, la première face à Erryadhi 75-80 et la seconde face à l'ASSalé 67-75.

ESR-CA reporté

En raison de la fatigue du club radésien et du peu de temps de récupération après le voyage, le match ESR-CA, qui devait se jouer ce soir, pour le compte de la mise à jour de la 5e journée du championnat, a été reporté au 31 octobre.

Il y aura ce soir un seul match au programme à Hammamet (17h00) entre l'ASH et l'USM. Rappelons que les matches joués pour le compte de cette 5e journée se sont soldés pa r la victoire du SN sur l'ESS 71-70, de la JSK sur EZS 69-46, de la DSG sur la JSM 86-64 et de l'ESG sur le CAB 85-64.