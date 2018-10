Tunisie: L'Ugtt publie le préavis

D'après le préavis de grève, la commission administrative de l'Ugtt s'est tenue le 20 septembre 2018 et a décidé de lancer un appel à la grève générale dans les ministères, les directions centrales, régionales et locales et dans les entreprises soumises aux dispositions du statut général des agents de la fonction publique et ce, le 22 novembre prochain, en raison du retard pris par les négociations sociales qui devaient prendre fin avant le 15 septembre 2018.

A noter qu'un accord a été signé, lundi soir, entre le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et le secrétaire général de l'Ugtt, Noureddine Tabboubi, sur la mise en œuvre des augmentations salariales dans le secteur public au titre des années 2017-2018 et 2019 au profit des cadres, agents d'exécution et agents de gestion dans le secteur public.

Les augmentations varient entre 205 et 270 dinars et leur effet rétroactif sera versé avec le salaire du mois de janvier 2019.

En vertu de cet accord, le gouvernement s'est engagé à ne pas céder les entreprises publiques et à étudier leur situation au cas par cas et ce, en partenariat avec l'Ugtt.