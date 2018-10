Tunisie: Sacré Jouini !

Dans ce stade archicomble de Radès que les protégés de Mouine Chaâbani connaissaient bien, Jouini a lancé la machine depuis qu'il a fait son entrée sur la pelouse pour remplacer l'inexistent Khénissi. Sur un corner, il a failli marquer. Juste histoire de prendre le pouls du match et de se rendre compte que la défense angolaise était prenable, vu la pression infernale exercée par ses coéquipiers. Il prend donc le témoin en exploitant une bonne ouverture de Derbali pour marquer le 3e but. Pas rassasié, il amène un nouveau coup-franc sur le côté gauche. Jouini avait déjà offert cinq coups de pied arrêtés ultra-dangereux aux siens.

