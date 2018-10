Tunisie: Critère d'accès aux marchés

Cet événement sera inauguré par Slim Feriani, ministre de l'Industrie et des PME, avec la participation de hauts responsables et d'éminents experts tunisiens et internationaux en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Il est à noter que la Conect a créé, depuis 2012, un label RSE adapté au tissu économique tunisien. L'objectif est de diffuser une prise de conscience des retombées économiques et sociales de son label RSE.

Selon la Conect, ce label a l'avantage de pousser l'entreprise à s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue, à se doter d'une vision globale et d'une stratégie qui la projettent dans le futur, à améliorer sa compétitivité et à gagner un positionnement plus avantageux sur le marché, tout en favorisant la bienveillance de ses collaborateurs et de ses partenaires à son égard.

Plusieurs aspects traités

Le programme de la conférence est assez riche en présentations, avec la présence, lors de la séance d'ouverture de Boutheina Ben Yaghlane, directrice générale de la caisse des Dépôts et des consignations (CDC), Sébastin Ioannitis-McColl, chef de projet GTEX-Tunisie, s'agissant d'un projet d'assistance technique au secteur textile et habillement. Deux panels sont prévus : un premier panel sur « les enjeux de l'accès aux marchés, cas des secteurs du textile et des services » et un deuxième panel sur « les administrations publiques, RSE et accès aux marchés ».

Deux workshops sont également prévus. Le premier traitera de la politique RSE pour l'administration publique afin de faciliter l'accès au marché, avec la participation d'un représentant du ministère de l'Industrie et des PME. Le deuxième workshop a pour thème les exigences des donneurs d'ordre et des clients internationaux en matière de RSE, avec la présence d'un représentant de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation.