Tunisie: Enfin une victoire !

Avertissement: Hammami, Aouichi, Homri, Hadda. Expulsion Rabï.

ST: Amdouni, Ben Ali, Khmiri (Mihoubi), Lafi, Bnina, Djelassi, Homri, Hammami (Moubarek), Hadda, Besson, Sfaxi.

JSK: Frioui, Ben Dahnous, Rabï, Bacha, Traoré (Radi), Aouichi, Manaï (Salhi), Zaïdi, Bouchniba, Mtiri, Frioui (Meskini).

Le Stade Tunisien lâche prise. Coleader de la ligue 1, n'a pas eu les ressources morales et technique pour battre une JSK rajeunie et bien guidée par le nouvel entraîneur Amen Derbal. Ce dernier a bien préparé son match face à un ensemble stadiste sans ses deux meilleurs éléments, à savoir Akremi et Junior. Ce duo a laissé un vide énorme dans le dispositif stadiste. Ajoutées à cela les gaffes rocambolesques de Amdouni et de Bnina qui ont offert des cadeaux à la JSK qui n'en avait pas besoin puisque ses joueurs étaient plus incisifs et plus déterminés à signer leur première victoire de la saison.

Hier, les hommes de Mohamed M'kacher ont subi leur première défaite de la saison dans le match qu'il ne fallait pas perdre. Physiquement, ils ont payé le tribut de cette trêve qui a été fatale. Ils ont multiplié les erreurs en défense où le gardien et la charnière centrale n'ont pas brillé, manquant singulièrement de tranchant en attaque surtout avec le positionnement de Sfaxi sur le côté droit et la méforme de Bessan. Certes, le ST a été plus actif en attaque mais sans résultat. On signale seulement une initiative de Homri après un centre de Sfaxi (25'). Le jeu stadiste a manqué de percussion et de clairvoyance, vu l'absence de Junior et les ratés de Djelassi, assez transparent tout au long du match. Côté aghlabide, la stratégie de Derbal a été assez lucide. Ses joueurs étaient bien positionnés sur le terrain.

De retour des vestiaires, les débats on repris aussi ennuyeux que durant la période initiale. C'est que Stadistes et Aghlabides ont reproduit le même style de jeu, basé sur les déviations sur les côtés et les longues passes en profondeur. Les Stadistes dominaient plus mais avec une affligeante stérilité de la part de leurs attaquants Bessan, Sfaxi et Moubarek.

Les cadeaux stadistes

Et à la 55', ce fut le tournant après une attaque anodine d'Amdouni qui n'a pu que remettre la balle à... Mtiri qui, d'un tir puissant, n'a laissé aucune chance au gardien stadiste impuissant: 1-0 pour la JSK.

Les locaux se jetèrent corps et âme à l'attaque pour égaliser, mais en vain. Ils étaient assez brouillons face à un grand gardien aghlabide qui a évité trois buts certains. Et alors qu'on s'acheminait vers la fin, Bnina a offert à Salhi le second but pour la JSK. Ce fut le coup fatal pour le ST qui a payé sa trêve mal gérée. Les Stadistes ont réduit le score par Homri sur penalty, mais les jeux étaient alors faits !