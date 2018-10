Tunisie: La FIFA donne raison au CSS

Grâce à l'appui de ses supporters et des autorités locales, la Zitouna Sportive de Chammakh joue cette saison sur sa propre pelouse après l'inauguration du stade de Chammakh (pelouse artificielle). Côté financier, la situation du club s'est nettement améliorée grâce à la contribution de ses fervents supporters, notamment à l'étranger, lesquels ont permis à l'équipe d'avoir son propre bus pour ses déplacements. La Zitouna Sportive de Chammakh a été fondée en 1976 et a contribué à l'encadrement de milliers de jeunes de la banlieue de Zarzis. Le club a évolué, des décennies durant, en Ligue régionale avant de suspendre toute activité puis de reprendre la compétition ces dernières années dans un nouveau look et avec une nouvelle direction.

Il a ajouté que le comité maintient sa confiance à l'entraîneur surtout après les résultats positifs obtenus face au CA, la JSK et l'ESS.

L'instance de Zurich estime que les justifications du CSS à propos de ces deux joueurs sont convaincantes d'autant plus que Santamo Junior et Mabidi n'avaient pas de contrats professionnels avec leur ancien club ce qui signifie qu'ils ont le droit de passer d'un championnat amateur à un autre championnat professionnel.

