Tunisie: Médaille de bronze pour la Tunisie

Il y a comme un cheminement autour de la 38e édition du championnat arabe de golf qui s'est tenue tout au long de la semaine dernière au «The Residence Hôtel & Golf Course». Un cheminement qui suscite autant de motifs de satisfaction que de références pour les prochaines éditions. Ce qui donnait l'impression d'être une réussite est devenu au fil des journées un exploit éclatant.

Cette 38e édition nous a offert de bien édifiants exemples de joueurs de haut niveau. Leurs performances, à l'instar de Ayoub Souadi, tenaient notamment à cette aptitude à forcer les choses et au don de soi. Des performances qui ne se limitent pas seulement aux résultats et aux médailles. Autant que les corps, ce sont les esprits qui ont également marqué les exploits et les signes de grandeur avec. Il y a tout un travail de fond accompli par les joueurs marocains, vainqueurs à la fois des épreuves individuelles et par équipe. Les golfeurs marocains méritent tout l'égard et la dignité qu'on devrait leur porter.

Autre considération à mettre aussi en valeur : la logistique, avec tout ce qu'elle comporte au niveau de l'hébergement, la restauration et les terrains, et dont les prestations et les services ont été assurés par «The Residence Hôtel & Golf Course», partenaire officiel de ce championnat arabe et dirigé par le directeur général Mehdi Belkhoja.

On serait tenté de s'interroger sur les raisons qui ont empêché l'équipe tunisienne de réaliser un résultat meilleur que la troisième place. Ou encore un classement plus bonifié dans les épreuves individuelles. S'étant contenté de la sixième place, Nizar Barhoumi a été le meilleur Tunisien au moment où Aziz Bedoui, Elyès Barhoumi et Rabeh Bedoui ont terminé respectivement aux 14e, 15e et 17e rangs. Il y a pourtant un paradoxe: parfois les difficultés permettent d'avancer. Et les golfeurs tunisiens ne devraient en aucun cas céder aux aléas qui ont marqué leur prestation lors de cette édition. C'est pourquoi ils sont tenus aujourd'hui, au-delà de l'obligation de résultats, à évoluer sur le plan mental et à bien gérer la période de l'après-championnat arabe. Une situation qui risque d'être déterminante pour l'avenir, surtout les compétitions qui sont sujets à beaucoup de pression et qui nécessitent la présence d'un groupe remué, toujours bien disposé et bien carré.

La génération actuelle détient une kyrielle d'atouts: le charisme, la disponibilité et la capacité de convaincre. C'est dire combien elle reste capable d'inspirer les idées les plus motivantes. En effet, les qualités physiques et techniques ne suffisent pas si on n'y ajoute pas la générosité, le dépassement de soi, s'il n'y a pas ces ingrédients qui provoquent le surpassement dans l'effort. Tout cela, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. C'est une question d'état d'esprit.

Il y a certainement des leçons à retenir de cette 38e édition du championnat arabe. Toujours est-il que le parcours des joueurs tunisiens est bon à prendre. Un parcours sur lequel on peut construire pour l'avenir. Rendre les choses à leur juste valeur et à leur place réelle en commençant par les détacher de tout ce qui est de nature à les conditionner outre mesure. C'est l'impératif de l'équipe nationale de golf et de ses joueurs, pas seulement de jouer, mais aussi et surtout de redevenir eux-mêmes.

Classement individuel

1-Ayoub Souadi Mar (274)

2-Amine Elkharraz Mar (276)

3-Ali Salah Alkaabi Qat (282)

6-Nizar Barhoumi Tun (286)

14-Aziz Bedoui Tun (293)

15- Elyes Barhoumi Tun (294)

17- Rabeh Bedoui Tun (296)

Classement par équipes

1-Maroc (823)

2 -Qatar (864)

3- Tunisie (866)

4-EAU (872)

5-Arabie Saoudite (879)

6- Egypte (895)

7-Bahreïn (896)

8- Liban (899)

9- Palestine (951)

10-Libye (983)

11-Jordanie (1004)

12-Oman (1009)