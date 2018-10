Tunisie: Le théâtre de la dérision

Le texte est en grande partie dérisoire : amplement maîtrisé par ses acteurs, il réussit à exprimer tout haut et explicitement leurs tourments : sentimentaux, sexuels, relationnels, sociaux parfois, existentiels. Leur existence menée d'une main de fer dans une société qui peut être libertine dans les coulisses mais qui demeure conservatrice en apparence. Une masse qui s'adonne à tout, mais qui ne parle et ne montre rien. La «Délivrance», selon son créateur, c'est de s'affranchir autant que possible du tabou dans une époque où même faire semblant de vivre librement peut être perçu comme un acte de résistance.

Une troupe de protagonistes surgissent sur scène comme troublés, confus, hagards, aux prises avec des questionnements ou tentant de se situer dans un espace-temps qui leur est méconnu, étranger. Des personnages qui peuvent paraître aussi comme suspendus dans le temps, en attente, essayant de s'accrocher à des repères. Mouvements corporels et silences expressifs, qui précèdent un discours, qu'on peut ne pas saisir aisément au départ, mais grâce à sa tournure verbale -- qui constitue le texte -- l'auditoire se retrouve rapidement emporté par les répliques acerbes mais audacieuses, échangées au fur et à mesure.

