Tunisie: Le jour où tout peut basculer...

Dans quelques heures, ses joueurs et lui fouleront la pelouse centrale du Stade olympique de Radès pour les derniers échauffements et les dernières consignes avant le coup d'envoi de la rencontre.

Pour ce genre de confrontations, le coach «sang et or» n'a pas besoin de booster le moral de ses joueurs. Ils sont concentrés d'eux-mêmes sur leur sujet, car ce n'est pas tous les jours qu'on dispute une demi-finale retour de la Ligue des champions devant plus de 40.000 spectateurs.

Car outre les 40.000 billets mis en vente, les abonnés ont également le droit d'accès au stade. Et franchement, cela fait des années que nous n'avons pas eu ou rarement l'occasion de voir le Stade olympique de Radès, même à l'occasion des derbys, aussi plein, presque à craquer.

Les mêmes ou presque...

Tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre à ce que Mouine Chaâbani chambarde le onze de départ. Le changement principal touchera l'axe central. Le même dilemme auquel aurait été confronté Khaled Ben Yahia s'il avait été encore entraîneur de l'équipe.

Le staff technique « sang et or » aura à choisir qui de Mohamed Ali Yaâkoubi, Ali Machani ou Aymen Mahmoud épaulera Chamseddine Dhaouadi dans l'axe central en remplacement de Khalil Chammam, suspendu. Solide au poste, Rami Jéridi gardera les bois. Sameh Derbali et Aymen Ben Mohamed seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense.

A l'entrejeu, on retrouvera les incontournables Fousseiny Coulibaly et Franck Kom. Ils seront épaulés dans la phase de la relance de jeu par Ghailane Chaâlali qui devra retrouver son rang de titulaire.

L'attaque sera conduite par le trio Khénissi-Badri-Belaïli. Le staff technique disposera sur le banc des remplaçants d'autres cartes à jouer, particulièrement Bilel Mejri et Saâd Bguir.

Ces deux derniers peuvent être aussi titularisés. Tout est tributaire des choix que fera finalement Mouine Chaâbani.

Ce soir, l'entraîneur « sang et or » et ses hommes joueront gros. Ils ont un rendez-vous avec l'histoire à ne rater pour rien au monde.

Pour ce qui est de la qualification à la finale de la C1 africaine, elle est dans les cordes de Rami Jéridi et ses camarades. Pour ce faire, il ne faut surtout pas encaisser de but et en marquer deux. Le match d'aujourd'hui est avant tout une affaire d'hommes. Un match, une qualification et un sacre continental en vue qui basculeraient à jamais et la carrière de Mouine Chaâbani et celle de chacun de ses joueurs.