Tunisie: A pied d'œuvre en Espagne

Le sept national, rappelle-t-on, évoluera lors du premier tour du Mondial dans le groupe C avec la Norvège, le Danemark, l'Arabie Saoudite, l'Autriche et le Chili.

La sélection tunisienne de handball effectue, du 22 au 27 octobre, un stage en Espagne ponctué de deux matches amicaux face à l'équipe Angel Ximénez Puente Genil (D1 espagnole) dans le cadre de sa préparation en prévision du championnat du monde prévu du 10 au 27 janvier 2019 au Danemark. Le staff technique tunisien conduit par l'Espagnol Toni Gerona a convoqué 16 joueurs pour prendre part à ce stage qui enregistre l'absence notamment de Mohamed Soussi et Mosbah Sanai pour des raisons de santé, et celle de Mhamed Haj Youssef, engagé avec Al-Sadd du Qatar.

