Tunisie: Adel Ghith (Secrétaire général de l'ESS) - « Repenser le statut des clubs »

De ce fait, et tenant compte de ce marasme financier dans lequel patauge la quasi-majorité des clubs, les acculer à payer leurs arriérés en faveur de la Cnss et du service des impôts, en contrepartie du déblocage de la prime du ministère, s'avère une opération incohérente et au timing inopportun.

Les présidents de clubs font face quotidiennement à des dépenses colossales pour assurer parfois même la «survie» de leurs protégés, d'où la nécessité de retarder l'acquittement de leurs engagements en matière de couverture sociale et d'impôts. A cet égard, je pense que le salut passe en grande partie par la mise en œuvre d'une véritable stratégie de droits TV pour permettre à ces clubs de renflouer leur trésorerie et par conséquent payer à temps leurs cotisations et engagements à l'adresse des instances concernées. De plus, cette équation des droits TV doit s'inscrire dans une refonte totale du statut actuel des clubs rendu anachronique et en parfaite inadéquation avec notre réalité sportive; en leur conférant la structure juridique d'associations à but lucratif leur permettant de créer légalement leurs propres sources de financement.

Sur un autre plan, je pense que le système d'imposition des joueurs doit être différent des autres corps de métiers qui cotisent sur une longue période allant jusqu'à 30 ans, contrairement aux sportifs dont la longévité de carrière est assez limitée. En outre, l'Etat se doit de dépenser beaucoup d'argent pour former à titre d'exemple un médecin ou un ingénieur, ce qui n'est pas le cas pour la quasi-majorité des sportifs au cursus éducatif assez court, limitant les dépenses de l'Etat à leur égard à des proportions minimes. Finalement, ce sont les clubs qui ont dû repêcher ces gens-là en dépensant au passage énormément d'argent pour les former. Le ministère de tutelle doit forcément prendre en considération cette donnée fondamentale».