Tunisie: Une plateforme de montage

Au démarrage de ce projet qui s'est effectué du 9 au 11 octobre 2018, a-t-il poursuivi, nous avons organisé un workshop qui a groupé des experts de l'académie chinoise de technologie spatiale et des experts dudit consortium afin d'échanger des expériences sur les technologies spatiales. Il a ajouté que ce projet, qui s'étalera sur 3 ans (de 2018 à 2021), permettra de concevoir plusieurs applications dans divers domaines prioritaires de la recherche scientifique, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement des territoires, du contrôle de la qualité des eaux et de la sécurité.

Cette plateforme permettra d'initier des missions d'observation de la terre et de télécommunications, de mener des expériences scientifiques de formation et de développement des compétences. Le projet permettra aussi d'acquérir des équipements, de fabriquer des prototypes de nano-satellites (qui pèsent quelques kilos), d'assurer la formation et l'organisation d'ateliers scientifiques de haut niveau.

