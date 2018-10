Tunisie: Un dernier hommage à «la dame en noir» !

Dans le cadre du «Cabaret culturel», un concept unique de spectacles-hommages composés de chansons, poèmes ou textes littéraires, organisé par l'espace l'Agora, une dernière soirée-hommage à la diva française intitulée «Le chant de la réconciliation» sera interprétée par la chanteuse franco-tunisienne Alia Sellami et aura lieu ce soir à partir de 19h00.

Il s'agit d'un spectacle composé de chansons, poèmes et textes littéraires. Un saut dans le passé, à la découverte de l'œuvre de Barbara et des artistes de sa génération qui ont marqué les années 60-70. Ainsi que la poésie française à travers la lecture des textes de grands écrivains et poètes : de Ronsard à Nerval, en passant par Baudelaire, Rimbaud ou Aragon.

Alia Sellami chantera Barbara

Née de culture mixte, Alia Sellami élargit son répertoire à plusieurs styles de chant. Son répertoire lyrique s'étend de la musique baroque à la musique du XXe siècle, mais est surtout axé sur le répertoire du «bel canto» que la chanteuse affectionne particulièrement.

Très présente sur la scène artistique tunisienne, elle participe plusieurs fois à «l'octobre musical» avec des concerts entre «Occident et Orient» et à des créations interdisciplinaires. En parallèle de sa carrière de soliste, Alia Sellami est aussi enseignante de technique vocale, d'improvisation contemporaine et de jazz. Son parcours de danseuse lui permet également de mettre en place une technique de travail de la voix axée sur celle du corps en mouvement et de la respiration. Elle enseigne depuis 2004 à l'Institut supérieur de musique de Tunis où elle coordonne la section des «Arts lyriques et scéniques».

Dotée d'une magnifique voix et d'une belle présence sur scène, Alia Sellami offrira aux amoureux de «la dame brune» une sélection de ses plus belles chansons à travers lesquelles la diva triomphait en faisant accepter la beauté des chants de toutes les douleurs, des hymnes tragiques et gais qui oscillaient sans cesse entre l'amour et la mort. Un rendez-vous qui vaut certainement le détour !