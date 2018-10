Tunisie: Prévenir la radicalisation des jeunes sortant de prison

Luttons contre l'exclusion

Le projet «Ebni» qui sera mis en œuvre sur trois ans, entre 2018 et 2021, vise à accompagner 200 jeunes Tunisiens de 16 à 30 ans (filles et garçons) dans la construction de leur projet de vie après la prison ou le centre de rééducation. Selon la présidente de Face Tunisie, Zohra Ben Nasr, «ce projet interviendra dans plusieurs régions du pays selon les besoins et les priorités, précisant que 40 acteurs du milieu socioéducatif seront formés à l'accompagnement de ces jeunes». Et d'ajouter que «100 collaborateurs et entrepreneurs seront mobilisés dans le processus d'appui à la réinsertion socioprofessionnelle de ces jeunes».

D'après elle, plusieurs facteurs peuvent expliquer le phénomène de leur radicalisation dont la déstructuration du lien familial ou scolaire, la perte de repères, l'effritement du lien social et les difficultés d'insertion professionnelle.

Le ministre de l'Education, Hatem Ben Salem, a souligné, pour sa part, que «la réinsertion de ces jeunes implique la mobilisation de tous les ministères, rappelant que le programme "L'école de la deuxième chance" a été lancé pour venir en aide à cette catégorie de jeunes».

En janvier 2019, un réseau national d'accompagnateurs regroupant associations, experts, institutions d'appui et entreprises privées sera constitué afin de suivre de près les différentes étapes d'encadrement et de formation et évaluer les changements des attitudes et des comportements des jeunes bénéficiaires jusqu'à la fin du projet.

Il est à noter que les jeunes sortant de prison ou de centre de rééducation sont particulièrement vulnérables. A la sortie de prison, ces citoyens et citoyennes, en majorité des jeunes, se retrouvent isolés, fragilisés, sans soutien familial, sans emploi, sans statut social et sans abri ni logement. Le regard et le rejet d'autrui et les préjugés sociaux entravent généralement leur réintégration dans le tissu social, économique et familial et conduisent à leur marginalisation. Il n'est pas rare, ainsi, que les anciens détenus ne trouvent de solidarité que parmi d'autres anciens codétenus ou au sein de réseaux de banditisme dangereux !