Tunisie: Fadhel Ben Hamza (président du Cshl) - «Une situation alarmante»...

Les dernières mesures imposées par le ministère de la Jeunesse et des Sports nous ont bloqué, en raison de son refus de verser les cotisations au CSHL et aussi pour les autres clubs. A mon avis, il faut verser le budget adéquat et après en sera soumis aux décisions de la tutelle.

Il est, également, question de réexaminer la répartition des parts des recettes du promosport et avoir plus de transparence sur cette création d'une société de promotion réservée au football national «Promofoot». Il y a un malaise du côté des présidents de clubs qui se trouvent, en grande partie, empêtrés dans des charges élevées et des dettes cumulées.

Nous sommes bloqués, vu la situation actuelle économique du pays. Il est indispensable que la tutelle nous verse nos subventions pour la survie du clubs».