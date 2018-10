Tunisie: Les bonnes pratiques de la démocratie locale

Des points de presse réguliers doivent être organisés entre les municipalités et les médias afin de traiter les différents sujets et problèmes en suspens et sensibiliser les gens à l'importance de la démocratie participative dans l'amélioration de leur vécu quotidien, selon les participants.

Ils ont, également, recommandé de renforcer la concertation et la négociation avec les citoyens à travers des réunions périodiques favorisant l'écoute attentive des besoins et des attentes des citoyens.

Ce partage doit être basé sur plus de transparence, de participation et de collaboration, a-t-elle dit.

Les bonnes pratiques favorisant l'instauration d'une démocratie locale ont été au centre de la session sur le thème «Pour une gouvernance locale participative : les relations de l'élu avec la société civile, les citoyens et les médias», organisée dans le cadre des rencontres franco-tunisiennes des élus municipaux, tenues les 20 et 21 octobre à Gammarth.

