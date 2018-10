Tunisie: Les causes et la manière

Nous savions tous qu'il avait son caractère, ses montées de fièvre, mais on l'avait accepté. La FTF avait-elle fait traîner la signature du contrat pour le congédier une fois son objectif atteint ? C'est possible, et tout le prouve. Et ce n'est pas élégant de bafouer et d'humilier ainsi des personnes venues pour servir leur pays. C'est la seule raison qui nous pousse à reprocher ce genre de comportement.

Benzarti a effectivement pris en charge, entraîné et conduit l'équipe nationale. La FTF ne pourra jamais le nier. Sa façon d'agir est condamnable. Mais Benzarti n'a pas l'air de vouloir insister et ne s'accroche pas. Des clubs en Tunisie (nous avons l'impression de savoir lesquels) le solliciteront tout aussi bien à l'étranger qui, quoi qu'on dise, apprécient ses services. Il ne chômera pas longtemps. Il a suggéré d'allouer ce dont il a droit aux nécessiteux.

Reste que la FTF est peut-être sûre de l'impunité. Benzarti n'a pas encore signé son contrat et c'est la raison pour laquelle on pense qu'il ne pourra rien faire de manière légale.

