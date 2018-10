Tunisie: «Les tornades sont rares en Tunisie»

Il est tout à fait normal de constater une telle incidence météorologique. En effet, au mois de décembre, l'hémisphère nord est moins éclairé que l'hémisphère sud et la Terre est plus proche du Soleil.

En Tunisie, on se trouve en plein hiver, par contre en Australie se manifeste le plein été. En juin, c'est l'inverse qui se passe. L'hémisphère nord reçoit plus d'énergie solaire, c'est la saison estivale. En Tunisie, l'été dure du 21 juin au 21 septembre. Donc, dans nos régions, on reçoit plus de rayonnement solaire qui a une influence directe sur l'augmentation de la température estivale. Cet été, la mer méditerranéenne a reçu une quantité énorme de cette énergie solaire et suite à l'existence d'une quantité importante de vapeur d'eau en altitude, la conviction profonde a pris sa place dans nos régions et en particulier dans le Cap Bon ce qui a fini par générer des pluies torrentielles dans ces régions. Malgré que les services de l'INM ont prévu des pluies torrentielles dépassant les 40 mm, il est impossible malgré l'utilisation d'un logiciel numérique très sophistiqué et très précis de prévoir avec exactitude les quantités qui ont été enregistrées récemment dans plusieurs régions du pays

A quoi sont dues les tempêtes et tornades ?

Une tempête représente un événement météorologique violent. Elle est caractérisée par des vents forts dépassent les 90 km/h, accompagnés par des précipitations très intenses, distribuées sur une zone des plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Les causes des tempêtes produites en Tunisie sont dues principalement à l'existence d'une forte énergie en mer et la présence d'une quantité énorme d'humidité dans l'atmosphère avec l'existence de cisaillements des vents venant principalement de l'est.

Quant aux tornades, c'est rare de les voir en Tunisie. Des cas isolés sont observés principalement près des côtes. Lorsque les conditions de cisaillement des vents apparaissent dans l'atmosphère inférieure, une tornade se forme. Lorsque ce phénomène apparaît en mer, on parle de trombe marine. La tornade est un phénomène météorologique complexe. Une tornade se forme quand l'air chaud en surface rencontre l'air froid en altitude. Cette différence de densité de l'air entre ces deux parcelles d'air est l'élément principal caractérisant le degré de sévérité du mouvement de la tornade formée et caractérisée par des mouvements tourbillonnants très intenses sur un diamètre de 15 à 30 m en général sur nos régions et atteignant 1 km dans d'autres régions. Une différence de la température virtuelle élevée entre la zone tourbillonnante et son environnement rend la tornade plus violente pendant sa phase de maturité. Ce qui s'est produit la quatrième semaine de septembre dernier représente une situation particulière qui s'est manifestée déjà par le passé mais dans d'autres régions. On se rappelle des fortes averses qui se sont produites à Kélibia le 4 octobre 1996, à Mahdia le 22 septembre 2009, à Médenine le 7 octobre 1969 et à Sidi Bouzid le 7 octobre 1969.

La dépression atmosphérique qui a vigoureusement touché l'Afrique du Nord de l'Algérie à la Libye en passant par la Tunisie nécessite de comprendre l'origine météorologique de ce phénomène. Pouvez-vous nous l'expliquer ?

Les pluies torrentielles qui ont frappé le Nord de la Tunisie durant la quatrième semaine de septembre dernier n'étaient pas une tempête mais plutôt une formation de grandes cellules nuageuses orageuses formées suite à une grande instabilité atmosphérique due principalement à l'existence d'une énorme énergie présente au niveau des côtes maritimes et en particulier dans le golfe de Hammamet. Il y a eu ce qu'on appelle un retour d'est de l'air se trouvant en mer Méditerranée qui a alimenté la couche atmosphérique en altitude ce qui a fini par provoquer de fortes précipitations dans les gouvernorats de Nabeul et de Bizerte