Tunisie: La voie de la prospection des marchés

Ce salon est considéré comme étant le centre d'affaires le plus innovant pour le secteur professionnel des fruits et des légumes organisé par l'Ifema.

Il combine le potentiel des outils du monde en ligne avec tous les avantages commerciaux du salon. C'est une occasion pour les professionnels tunisiens pour connaître les dernières nouveautés, tout en échangeant les points de vue avec leurs partenaires étrangers.

Nouvelles opportunités à saisir

Cette participation sera également une occasion privilégiée de networking et de rencontres entre les opérateurs tunisiens et leurs homologues étrangers en quête de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement qui favorisent la montée en gamme des produits tunisiens dans les chaînes de valeurs mondiales.

Notons également que l'Apia et Fipa-Tunisia se mettent à la disposition des investisseurs étrangers pour les informer sur le climat des affaires en Tunisie et sur les dispositions de la nouvelle loi d'investissement et ses apports spécifiques pour le secteur agricole et agroalimentaire. Ces informations permettent aux investisseurs potentiels de mieux connaître les avantages comparatifs et préférentiels qu'offre notre pays afin de fructifier leurs capitaux par la création de nouvelles entreprises.

Par ailleurs, la Tunisie peut élargir et diversifier les pays où elle pourrait exporter ses produits agricoles qui ont atteint une valeur ajoutée élevée. Il ne s'agit pas de se limiter à l'huile d'olive et aux dattes, mais d'exporter d'autres produits qui ne sont pas encore vendus en grandes quantités. D'où la nécessité de prospecter en permanence les nouveaux marchés pour écouler nos produits et améliorer nos recettes en devises.