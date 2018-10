Tunisie: «Détermination décisive»

interview

Nous y avons cru. Nous avons fait un grand match. Certes, ce fut très dur et nous avons souffert tout au long du match mais, en fin de compte, nous sommes qualifiés en finale. Nous avons mis à profit sans pitié les erreurs des Angolais qui ont fait deux très bons matches face à nous.

Que pensez-vous de ce chassé-croisé entre l'EST et Primeiro de Agosto?

Je suis fier de cette équipe. Quand on y met toute son âme, quand on joue avec son cœur, quand on voit le sacrifice réalisé, voilà la récompense. Jouer une finale de la Ligue des champions, il faut y croire.

Nous étions convaincus que nous pouvions le faire et nous avons obtenu une énième finale pour défendre le football tunisien et surtout les couleurs de l'Espérance Sportive de Tunis. Nous avons souffert mais nous avons été meilleurs sur l'ensemble des deux matches.

Votre but a donné l'avantage à votre équipe après avoir encaissé un but dès l'entame du match!

C'est vrai, nous avons manqué de concentration sur le premier but angolais qui nous a fait très mal. Il a fallu réagir.

Nous avons su faire bloc, nous avons réussi à égaliser par Blaïli avant que je marque sur un corner bien tiré par Blaïli, ce fut un but qui vaut de l'or.

La seconde période a été assez compliquée après l'égalisation des Angolais...

Nous étions mal placés sur le coup franc des Angolais. Encore une fois, nous avons encaissé un but bête. Heureusement que nous n'avons rien lâché pour reprendre encore une fois l'avantage et marquer ce fameux but de la qualification. Nous avons beaucoup couru après eux dans cette demi-finale de la Ligue des champions. En finale, il faudra que nous défendions un peu mieux.

Avec votre défense à quatre et les trois pivots, l'EST a encaissé deux buts. Qu'en pensez-vous ?

Quand on joue avec le score en notre faveur, on y pense inconsciemment et les Angolais en ont profité. Certes, il y a eu quelques fautes de placement, mais il ne faut pas oublier que notre adversaire possède des joueurs de qualité. Nous avons su souffrir ensemble et c'est l'âme de notre équipe. Nous méritons d'aller en finale.

Il faut savourer et bien préparer cette finale face à un adversaire qui sera compliqué à jouer.

Ce sera Al Ahly, qu'en pensez-vous ?

Ce sera deux matches difficiles à négocier face aux Egyptiens d'Al Ahly qui sont devenus invincibles à Radès. Mais nous allons nous préparer en conséquence pour avoir gain de cause au Caire avant le match retour. Nous sommes prêts pour cette finale de la Ligue des champions.