Algérie: Quatre bombes artisanales détruites par un détachement de l'ANP à Skikda (MDN)

Alger — Quatre bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites mercredi suite à une opération de recherche et de ratissage menée par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Collo, dans la wilaya de Skikda, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Collo, wilaya de Skikda, (5ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 24 octobre 2018, quatre (4) bombes de confection artisanale", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), et El Oued (4ème RM), deux (2) contrebandiers et saisi deux (2) véhicules tout-terrain, 1,8 tonne de denrées alimentaires, dix-sept (17) quintaux de tabac et divers outils d'orpaillage, tandis que treize (13) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Mila", ajoute la même source.