Angola: Le Ministère de la Santé crée des bureaux d'éthique et d'humanisation

Le journaliste et directeur du Journal Culture, José Luís Mendonça, a plaidé mercredi pour… Plus »

"Nous devons garantir des services humanisés et avec la qualité technique nécessaire, fournir des médicaments, qui constitue un autre défi majeur pour le ministère de la Santé", a-t-elle ajouté. Bientôt, la structure répondra à deux services de formation technico-professionnelle et d'assistance avec l'inauguration de ce bureau. Par ailleurs, la ministre a réaffirmé la nécessité de construire cinq centres d'hémodialyse dans les provinces de Benguela, Huambo, Cabinda, Lunda Norte et Huíla d'ici 2019. La gouvernante a souligné qu'au-delà du traitement, les centres répondraient également par des services de néphrologie de référence, afin d'éviter les encombrements dans les hôpitaux de Luanda.

Le ministre a affirmé que la création de ces bureaux, fonctionnant avec des cadres du secteur dans divers domaines de la connaissance, permettra aux gens de se sentir plus à l'aise pour exprimer leurs préoccupations et contribuer à l'amélioration des services de santé.

Lubango — Des bureaux d'éthique et d'humanisation ayant pour objectif de former du personnel pour le service public seront créés en 2019 dans tous les pays, par le ministère de la Santé (Minsa) dans des hôpitaux de référence, a annoncé jeudi, à Lubango, la titulaire du portefeuille, Sílvia Lutukuta.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.