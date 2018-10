Angola: Une conférence internationale marque le début du pèlerinage des "Tocoistas"

Le journaliste et directeur du Journal Culture, José Luís Mendonça, a plaidé mercredi pour… Plus »

L'Église de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le monde a été créée le 25 juillet 1949 par le prophète Simão Gonçalves Toco, et est reconnue par l'État angolais. Elle est présente dans plus de 30 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine.

La conférence qui aura lieu jeudi et samedi s'inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire du prophète Simão Gonçalves Toco, fêtées 21 février de cette année et du 68ème anniversaire du premier emprisonnement du chef des "tocoistes" par les autorités belges le 22 octobre à Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa).

Selon l'évêque Afonso Nunes, l'événement abordera également les questions suivantes: "la vision de l'Eglise relativement à sa position en Europe" et "le Tocoisme et la révolution spirituelle dans la construction d'un monde toujours meilleur".

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.