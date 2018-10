Angola: Les industries doivent intégrer des actions de recyclage

Luanda — Les entreprises et industries nationales et étrangères doivent intégrer des actions d'investissement pour le recyclage des déchets afin de réduire les ordures et d'assurer la protection de l'environnement, a recommandé, jeudi, à Luanda, l'environnementaliste angolais Faia Miguel.

Se confiant à l'Angop, après la 2ème conférence d'ingénierie et d'architecture de la Faculté d'ingénierie de l'Université Agostinho Neto (UAN de), l'expert a souligné que les problèmes environnementaux se figurent aujourd'hui parmi les enjeux majeurs et imposent la nécessité de promouvoir des actions collectives visant à améliorer la qualité de vie de la population.

Faia Miguel, également professeur d"université, a reconnu que le pays était dans une situation très confortable, avec des politiques correctes en ce qui concerne la gestion et le recyclage des déchets, ajoutant qu'il était nécessaire d'éduquer et de sensibiliser de manière à comprendre que les ressources naturelles sont limitées et leur mauvaise gestion se reflète directement sur l'homme.

Quant aux villes, Faia Miguel défend des projets adaptés à un modèle de planification de plus en plus adapté aux exigences écologiques, avec la réduction des matières premières et des produits et l'augmentation de la réutilisation et du recyclage. Il a ajouté qu'il y a des jeunes talents capables de contribuer à la valorisation des déchets et la promotion de l'industrie verte dans le pays, mais le manque d'incitations financières est la base de leur moindre engagement.

Lors du deuxième jour de la conférence, il a été abordé le thème «Analyse expérimentale de la digestion anaérobie des déchets urbains à échelle pilote en bio-digesteurs», mettant en relief les centrales de valorisation d'ordures par le traitement biologique.

La 2ème Conférence, qui se déroule jusqu'au vendredi sous le slogan: « L'ingénierie et d'architecture dans la solution des problèmes de la société», vise à rendre publics tous les résultats de la production scientifique mis au point par les enseignants et les étudiants des cours de la Faculté d'ingénierie de l'UAN.

L'événement vise à contribuer à la solution des problèmes sociaux, encourager la culture de la recherche scientifique et de la connaissance, garantir un espace pour que les enseignants, les chercheurs et les techniciens d'autres institutions dans le pays présentent des travaux techniques et scientifiques que ces institutions développent.