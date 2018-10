Angola: La Cour suprême veut la justice du travail pour le développement

Luanda — Le juge président de la Cour suprême, Rui Ferreira, a défendu jeudi à Luanda une justice du travail qui protège les employés et les employeurs afin de générer de la richesse et de favoriser le développement économique et social d'Angola.

Le responsable a appelé les conseillers et les juges à la sérénité, à la rigueur et à l'indépendance, ainsi qu'à une plus grande rapidité dans le traitement des questions relatives à la juridiction du travail, qu'il considérait comme un élément indissociable de l'organisation et de la dynamisation du processus de développement du pays.

Le président de la Cour suprême intervenait à l'ouverture de la première conférence sur le droit du travail, qui se tient jusqu'à samedi sous le slogan "Les nouveaux défis du droit du travail et du processus du travail".

Rui Ferreira a dit que la formation de juges et auxiliaires de justice était l'une des priorités du programme de réforme judiciaire qui doit débuter dans les prochaines semaines.

Il a indiqué que ce sont des tribunaux du travail que veillent au respect des droits des travailleurs consacrés par la Constitution et la loi, ainsi que des employeurs, afin de réaliser des investissements et de créer des emplois, de la richesse et du développement pour le pays.

La juge conseillère Teresa Buta, présidente de la Chambre du travail de la Cour suprême, a estimé que les questions liées au travail étaient "toujours d'actualité", car elles mettent en péril la compétitivité des entreprises, le revenu familial et, surtout, la dignité des personnes.

La relation entre employeur et employé, à la suite de conflits, oblige les tribunaux à trouver des solutions rapides, tout en considérant les balises établies par la Constitution de la République et par la loi.

Au cours de la session de formation, sont abordés des sujets comme les détails d'une procédure, les procédures de précaution, les accidents de travail, les grèves, les ressources dans la juridiction de travail et visent à uniformiser les procédures en tenant compte de la dispersion législative et de l'absence d'un code de procédure du travail.

La conférence, organisée par la Cour suprême et la chambre du travail, s'adresse aux juges, aux avocats, aux gestionnaires publics et aux étudiants.