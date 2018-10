Angola: Le marché des capitaux de la dette en monnaie nationale protège l'économie - Olivier Lambert

Le journaliste et directeur du Journal Culture, José Luís Mendonça, a plaidé mercredi pour… Plus »

Pour le directeur-général de l'Unité de Gestion de la Dette Publique (UGD), Walter da Cruz Pacheco, les bases pour le développement économique dans le pays sont créées, et le choix retombe sur le potentiel interne et le développement du secteur privé.

Selon lui, dans le contexte actuel des reformes profondes, le renforcement et la dynamisation du secteur privé sont cruciaux pour le développement durable de l'Angola, et sera au centre de débat au nouveau partenariat de la Banque Mondiale avec le Gouvernement d'Angola.

"Le développement de l'économie angolaise est importante pour la région subsaharienne, surtout que l'Angola est en ce moment, la troisième plus grande économie de l'Afrique au sud du Sahara, après le Nigeria et l'Afrique du Sud », a-t-il dit.

Dans le domaine du système financier, le partenariat entre le gouvernement et la BM est solide, à titre d'exemple, la BNA travaille sur le système de paiement et le marché interne des titres publics.

Intervenant à un atelier sur les marchés des capitaux en Angola, Olivier Lambert a souligné que la diversification dans le secteur financier était importante pour l'économie, parce que l'on ne peut pas seulement compter sur le système bancaire pour le financement de l'économie réelle au moment où l'économie a un plus grand niveau de sophistication et d'exigences.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.