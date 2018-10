Algérie: Classement FIFA - L'Algérie gagne deux places (67e)

L'échange des places entre Angleterre (5e) et Uruguay (6e) est le seul autre mouvement dans le Top 10. Beaucoup plus loin, Gibraltar (190e) "enregistre la meilleure progression en termes de places (+8) grâce à deux victoires - les premières de son histoire - contre l'Arménie et le Liechtenstein, atteignant du même coup son meilleur classement", écrit la Fifa.

Le Togo, prochain adversaire de la sélection nationale le 18 novembre prochain à Lomé à l'occasion de la 5e journée des qualifications de la CAN-2019, stagne à la 123e position. Le Bénin et la Gambie, qui complètent le groupe D des qualifications, pointent respectivement aux 87e et 173e places.

Les Verts, qui restent sur une victoire (2-0) et une défaite (1-0) face au Bénin en qualifications de la CAN-2019, pointent au 13e rang au niveau continental derrière la Tunisie (22e), le Sénégal (25e), le Nigeria (44e), la RD Congo (46e), le Maroc (47e), le Cameroun (51e), le Ghana (52e), le Burkina Faso (57e), l'Egypte (58e), la Côte d'Ivoire (64e), la Guinée (65e) et le Mali (66e).

