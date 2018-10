Egypte/Congo-Kinshasa: Coupe de la Confédération - Al-Masry saccage le vestiaire du stade des Martyrs après la défaite face à V.Club

Un doublé de Eddy Ngoy Emomo (6ème, 39ème), un but de Jean-Marc Makusu Mundele (75ème) et un autre de Néhémie Noël Mukoko Batezadio (90ème+5) ont permis aux Dauphins Noirs de se qualifier pour la finale de la Coupe de la Confédération.

« Les images sont là. Le premier constat a été fait hier par les officiels de la Caf. Le match s'est terminé dans la soirée et nous n'avons pas encore tous les éléments. Nous continuons à faire le bilan. Les joueurs et le staff d'Al Nasry s'en sont pris d'abord aux installations qui sont aux abords de l'aire de jeu. Nous continuons à évaluer les dégâts », a indiqué à Théobald Binamungu, gestionnaire du stade, à actualité.cd. « Nous attendons des sanctions », écrit V.Club sur ses réseaux sociaux. La CAF devrait se saisir de ce dossier.

Déjà très remontés après les arbitres durant la rencontre, les Egyptiens (dont l'entraîneur Hossam Hassan a reçu des projectiles) avaient mis cinq minutes à revenir sur la pelouse et à reprendre la partie après avoir encaissé le troisième but. Revenant sur leur décision après quelques minutes, les sociétaires du club de Port Saïd ont attendu la fin de la partie pour saccager et détruire. Ils ont d'abord détruit les panneaux publicitaires présents aux bords du terrain ensuite ils sont allés briser les vitres et détruire la porte de leur vestiaire pour enfin finir avec les chaises, table et autres matériels visibles dans cet espace.

