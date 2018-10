Soudan: Bashir - Notre tâche principale est d'éliminer les obstacles entre les deux pays

Khartoum — Le président Al-Bashir a signalé que :"La tâche principale qui nous incombe est de supprimer les obstacles à la circulation des citoyens et des produits entre les deux pays, qui ont abouti ce jeudi à la signature de deux accords, l'accord de quatre libertés visant à faciliter la circulation des citoyens et la décision de lever l'interdiction contre les produits égyptiens.

Al-Bashir a exprimé son plaisir de la visite du président égyptien Abdel Fattah As-Sisi et sa délégation au pays, soulignant que la visite s'inscrivait dans le cadre du sommet conjoint soudano-égyptien.

Il a déclaré dans des déclarations de presse, suite aux entretiens des deux parties au palais présidentiel, que la présence du président égyptien et de son cabinet était une expression réelle de la force des relations entre les deux pays et de leur volonté de les promouvoir et de les renforcer comme une option imposée par leur rapprochement et un impératif reflétant le souhait des deux peuples frères, "Notre mission est d'exprimer les aspirations de notre peuple et à réaliser l'intégration et l'unité entre les deux pays. "

Il a révélé la signature d'un certain nombre d'accords entre les deux pays, soulignant leur suivi pour mettre en œuvre les relations au niveau qui satisfait les deux peuples, les accords prévoyaient de relier les deux pays par des moyens différents, tels que des liaisons électriques et ferroviaires.

Al-Bashir a déclaré à la fin de son discours que la coopération entre les deux pays permettrait de réaliser de nombreuses réalisations dans l'intérêt des deux peuples frères.