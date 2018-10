Soudan: Al-Bashir confirme la signature de l'accord des quatre libertés

Khartoum — Le président Al-Bashir a réitéré lors d'une conférence de presse conjointe avec le président égyptien au palais présidentiel à Khartoum tenue à la clôture des pourparlers conjoints, le président Omar Al-Bashir a réaffirmé le souci du Soudan et de l'Égypte de supprimer les obstacles devant la circulation des biens et des citoyens et a souligné la signature de l'accord de quatre libertés visant à faciliter la circulation des citoyens et des biens entre les deux pays. Al-Bashir a évoqué les efforts avancés pour relier les deux pays avec le chemin de fer et l'électricité.

Le Président a souligné le désir des dirigeants des deux pays de suivre la mise en œuvre des accords et protocoles signés entre eux, indiquant que le Soudan et l'Égypte pouvaient faire beaucoup pour l'intégration et l'unité des deux peuples.

Bashir a considéré la réunion du Comité Présidentiel entre le Soudan et l'Égypte comme un pas supplémentaire dans le renforcement des relations éternelles et des liens d'amitié qui traduisent les aspirations des deux peuples.

Al-Bashir a déclaré que la coopération et le rapprochement entre les deux pays étaient inévitables et constituaient une véritable expression du désir des peuples soudanais et égyptien il a par ailleurs considéré la visite du président Al-Sisi et la haute délégation ministérielle dans le cadre du Comité des Présidents des deux pays comme le Conseil des ministres égyptien à Khartoum et représente l'expression fidèle de la vision du président Abdel Fattah As-Sisi des relations entre le Soudan et l'Egypte et de leur volonté de les développer.