Soudan: L' ONU rende hommage au Soudan lors d'une Session en Azerbaïdjan

Bakou — Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Anthony Goetters, a salué le rôle joué par le Soudan dans l'Accueil de Réfugiés et de Victimes de Conflits en provenance de pays voisins de la Région, considéré comme un Acte Humanitaire.

Dans son Discours à la Séance d'Ouverture du Forum de Bakou, qui se tient actuellement en Azerbaïdjan, le Secrétaire Général a souligné que le Soudan et deux de ses pays Voisins accueillaient 4,9 Millions de Réfugiés des Conflits dans la Région, soulignant l'importance de la Responsabilité de la Communauté Internationale à l'égard des Réfugiés.

La réunion était une plate-forme pour discuter de la manière de mettre fin à ces Conflits et à leurs Conséquences.

La Séance d'Ouverture, qui a débuté au Centre International Heydar Aliyev à Bakou, a été témoin de la présence d'une Haute Délégation Ministérielle et Parlementaire Soudanaise dirigée par le Ministre de la Chambre du Gouvernement Fédéral, Hamed Mumtaz, et

le Dr Samar Sayed Ahmed, membres du Parlement et Dirigeants du Parti du Congrès National.

Le Directeur Général de l'Organisation Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), Abdelaziz Al-Tuwaijri, a souligné que le Monde devait cesser d'appliquer

Les Doubles Normes concernant les Causes d'Asile et de Conflit et le Silence du Choix, faisant référence à la Situation des Musulmans au Myanmar et en Palestine et d'autres.

Il a dit que de nombreux principes restent vides s'ils ne sont pas appliqués, représentant l'Occupation en Palestine, les Rohingya et le Peuple du Karabakh.

Le Représentant de l'Union Interparlementaire (UIP) a noté que l'année dernière, 2017 avait été l'une des pires du Monde en termes de Conflits. Plus de 40 Conflits Actifs dans le Monde ont entraîné le Recours à la Misère et à la Souffrance.

La Séance d'Ouverture, à laquelle ont assisté des Représentants de plus de 90 pays du Monde, a été marquée par un Discours du Président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, qui a donné une explication détaillée du Développement du Forum, qui est devenu un Evénement Mondial depuis sa création il y a dix ans.

Le Président Aliyev a noté que l'Occupation des Terres de son pays dans la Région du Haut-Karabakh par l'Arménie n'était pas terminée en dépit des Résolutions de l'ONU, du Conseil de Sécurité de l'ONU et

Organisations et Organismes Internationaux.

Aliyev a déclaré qu'en dépit de tout cela et du fait que son pays n'avait pas de débouché externe direct, c'est Devenu grâce aux Dépenses en Education, en Santé et à l'Extension des Libertés , la Technologie est l'un des pays les plus Développés Economiquement et à la Croissance la plus Rapide.