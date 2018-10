Soudan: Al-Sissi - La visite confirme la Profondeur des Relations Soudano-égyptiennes

Khartoum — Le Président égyptien, le Marechal Abdel Fatah Al-Sissi, a déclaré que sa visite au Soudan soulignait la Profondeur des Relations Fraternelles entre les deux pays, ajoutant qu'il était heureux des Relations Soudano-égyptiennes au cours de la dernière période, au niveau du Haut Comité Présidentiel Soudano-égyptien.

Dans son discours lors de la Conférence de Presse Conjointe avec le Président de la République, le Marechal Omer Al-Bashir qui a eu lieu Jeudi au Palais Présidentiel après les Pourparlers, le Président égyptien a souligné que les Relations Fraternelles n'ont pas gagné seulement une plus Grande Force, la Durabilité et la Capacité de Répondre à une Adresse Extérieure des Problèmes Artificiels d'Interventions, car ils reflètent la Taille de ce que attache les Gens des deux pays des Espoirs et des Aspirations Larges pour une plus Grande Intégration et une Interdépendance entre les Intérêts du Nord et du Sud de la Vallée.

Il a ajouté qu'au cours des six derniers mois, Plusieurs Réunions et Comités Mixtes ont eu lieu à différents niveaux, notamment la Réunion du Quatuor, la Réunion du Mécanisme Politique et le Comité Technique Permanent de l'Eau du Nil, en plus du Comité des Ports Terrestres et Consulaires et de la Commission de la Main-d'œuvre.

Le président égyptien a souligné que la période à venir verrait la Poursuite des Travaux en vue de la mise en commun des Résultats Obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Document de Partenariat Stratégique signé en 2016 entre les deux pays afin de réaliser les Aspirations et les Ambitions des Peuples des deux pays.

Il a expliqué que la dernière période avait vu le Début de la mise en œuvre du Projet de Liaison Electrique entre les deux pays, qui transférera la Coopération Existante entre le Soudan et l'Egypte à un nouveau Stade basé sur la mise en œuvre de Projets Stratégiques Conjoints visant à Accroître les Possibilités de Commerce et d'Investissement.

Le Président égyptien a souligné que Khartoum a accueilli cette réunion du Comité de mois pour relier le Chemin de Fer entre les deux pays, un Projet Stratégique est ajouté pour Améliorer la Circulation des Personnes et des Marchandises entre les deux Processus Fraternel, les efforts aujourd'hui et aboutir à la Signature de Dix Protocoles d'Entente et d'un Programme d'Action visant à Renforcer la Coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, et que toutes ces étapes ouvrent de nouveaux Horizons pour la Promotion des Relations Bilatérales.

La réunion d'aujourd'hui revêtait une Grande Importance, dans la Mesure où elle Transmettait un Message d'Espoir, d'Interaction et d'Avenir de l'Intégration entre les deux pays à un moment où la Région était entrée dans des Conflits qui avaient entraîné des Pertes en Vies Humaines et des Destructions.

Le Président égyptien a souligné le Plein Soutien de son pays aux Efforts Déployés par le Président Al-Bashir pour instaurer la Paix, la Sécurité et la Stabilité Régionale qui a abouti à la Signature l'Accord des Adversaires du Sud Soudan pour Régler les Différends, et nous cherchons à assurer la sécurité Régionale et les Efforts se Poursuivront et Divertissez pour assurer la Sécurité dans la Région de la Mer Rouge, en Coordination avec les Pays Arabes et Africains en particulier que la Corne de l'Afrique connait des Développements Positifs en Prévision d'une Nouvelle Ere. Il a déclaré que la prochaine réunion du Comité des Présidents en République d'Egypte verra une plus Grande Convergence dans l'Intérêt des Peuples des deux Pays Frères.