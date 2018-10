Cote d'Ivoire: Ibrahim Sangaré - L'Ivoirien absent au moins un mois et demi

Coup dur pour le Téfécé. Ibrahim Sangaré sera absent pour une durée d'au moins un mois et demi. Le milieu de terrain de 20 ans s'est blessé au gros orteil en glissant dans le vestiaire.

« Malencontreusement, on a également perdu Ibrahim Sangaré, qui, dans le vestiaire, a glissé et s'est fait une blessure au pied importante, a expliqué l'entraîneur Alain Casanova. Il a dû être opéré au tendon, après s'être déchiré celui du gros orteil. Son absence est de l'ordre, aujourd'hui, d'un mois et demi. »

Sans doute l'un des meilleurs toulousains depuis le début de saison, Ibrahima Sangaré (20 ans), qui a fêté sa première sélection avec la Côte d'Ivoire lors de la dernière trêve internationale, rayonne dans l'entrejeu aux côtés de John Bostock. Son absence s'était déjà fait ressentir lors de la débâcle à Nantes le week-end dernier (4-0). L'Ivoirien a disputé les neuf premiers matchs de la saison, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Il était déjà suspendu pour le déplacement à Nantes samedi.

En plus de Sangaré, le TFC ne pourra compter sur Aaron Leya Iseka (suspendu) et Yaya Sanogo (blessé), samedi contre Montpellier au Stadium. Casanova a également donné des nouvelles de Yaya Sanogo, absent depuis plusieurs matches et qui n'a plus rejoué depuis la 5e journée : « Il a subi une petite opération et repris cette semaine tranquillement. Il en a encore pour deux grosses semaines de travail. »