Soudan: Le Wali du Nil Bleu loue le rôle des FDP

Al-Damazin — Le Wali de l'Etat du Nil Bleu et Chef du Comité de la Sécurité de cet Etat, Khaled Hussein Mohammed Omer, a salué les efforts des Forces de Défense Populaires (FDA) et leurs sincères sacrifices pour assurer sécurité de la Saison Agricole et contribuer à la promotion de la Santé, de l'Education et d'autres Services Sociaux.

Cela s'est produit lors de sa rencontre avec le Coordinateur des FDP, Mu'tahid Atef Yousef Al-Bashir, qui a abordé les questions relatives aux préparatifs des FDP à la Saison des Récoltes, ainsi que l'Organisation de la 29e Fête Nationale au niveau de l'Etat et la participation à des Célébrations au Niveau National.

Le Wali a souligné la détermination du Gouvernement de l'Etat et son soutien total aux Programmes et Projets des FDP, ainsi que l'Initiative des FDP et ses programmes visant à soutenir le Processus de Stabilité et de Renaissance Globale par le biais des Programmes et Projets à mettre en œuvre pour la Célébration du 29e Anniversaire au Novembre prochain.