Afrique de l'Ouest: Le Togo n'a pas fait mieux que Septembre dernier

Le nul à Lomé et la victoire à Banjul sur les Scorpions n'ont finalement rien apportés aux Eperviers du Togo. Si, la Gambie pour sa part s'est vu enfoncer un peu plus en laissant la 171ème place pour la 173ème, c'est à peine que le Togo, à la sortie de la double confrontation avec cet autre pays de l'Afrique de l'Ouest, est parvenu à se maintenir à la même place (123ème) occupée en Septembre dernier.

Co-leader du groupe D des éliminatoires de la CAN 2019, avec le Bénin, l'Algérie pour sa part gagne deux nouvelles places et est désormais 67ème au classement mondial. Quant au Bénin, voisin, également membre de ce groupe D, il gagne une petite place et est 87ème.

Pour information, le nouveau roi de ce classement FIFA n'est autre que la Belgique qui profite d'un recul d'un petit pas de la France. Le premier africain est bien la Tunisie, 22ème au classement mondial avec un gain d'une place.

Et les meilleures progressions africaines (+7) sont à mettre à l'actif de la Namibie (109ème) et du Zimbabwe (110ème), alors que Gibraltar a réalisé la plus forte progression de tout le classement (+8).