Angola: Le Conseil des ministres analyse la proposition du BGE 2019

Luanda — Le Conseil des ministres a analysé jeudi, à Luanda, le projet de loi sur le Budget Général de l'Etat (BGE) pour 2019, avec des recettes estimées à 11.206.443. 370. 349,00 kz et les dépenses fixées au même montant.

La proposition contient, entre autres, la composition, les règles de base pour son exécution et les formes de financement, selon le communiqué de la réunion, dirigé par le Président de la République, João Lourenço.

Avec le BGE 2019, l'exécutif entend consolider la viabilité budgétaire et la dette à moyen terme, avec la mise en œuvre de réformes budgétaires, une mobilisation accrue des revenus non pétroliers, la rationalisation et l'efficacité accrue des dépenses, le renforcement de la gestion de la dette, ainsi la diminution des arriérés, la réduction du caractère pro-cyclique des dépenses publiques et l'amélioration de la transparence budgétaire.

Dans le domaine des finances, le Conseil des ministres a examiné les amendements proposés au Code de l'impôt industriel et au Code de l'impôt sur les revenus du travail, en vue d'introduire des ajustements ponctuels, de la justice matérielle et de l'équité, dans l'imposition des revenus.

La proposition de loi approuvant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (IVA), une loi visant à adapter la législation fiscale à la nouvelle réalité économique et sociale du pays, élimine la double imposition afin d'accroître les recettes fiscales non pétrolière, ainsi que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, garantissant une plus grande justice fiscale.

Il a également été apprécié le projet de loi portant approbation du code de l'impôt spécial de consommation (IEC), diplôme qui découle de la nécessité de taxer de manière autonome l'IVA et, avec des taxes majorées, certains biens ou produits considérés comme superflus ou nuisibles à la santé et à l'environnement.

Cette mesure est justifiée par le fait que sa consommation exacerbée entraîne des dépenses plus élevées pour l'État, notamment des dépenses de santé, la protection de l'environnement et la maintenance des biens publics.

Le Conseil des ministres a aussi analysé le projet de décret législatif présidentiel portant approbation du régime juridique du papier commercial, visant à doter le marché des valeurs mobilières d'un autre instrument de financement à court terme des sociétés, ainsi que d'un moyen de rentabiliser les épargnes.

Le projet de décret-loi présidentiel portant approbation du régime des fonds de garantie des sociétés gestionnaires de marchés réglementés, de chambre de compensation, de contrepartie centrale et de systèmes centralisés de valeurs mobilières a également été apprécié.

Le diplôme constitue un important instrument qui garantit la confiance et la sécurité juridique des investisseurs dans le marché de valeurs mobilières.