Angola: Le secrétaire d'État souligne les voies de croissance de la communication sociale

Luanda — La croissance des activités de communication sociale passe par le développement des infrastructures, considéré comme un défi par le pays, a déclaré jeudi à Luanda, le secrétaire d'Etat aux Télécommunications et Technologies de l'information, Mário Oliveira.

Lors de son discours à la conférence "Médias et Télécommunications", dans le cadre de la VIIe réunion de la PER, le secrétaire d'État Mário Oliveira a indiqué que le développement du réseau national de fibres optiques et de satellites ne pourrait pas seulement profiter à la croissance de la communication sociale, mais aussi à d'autres secteurs où l'information est un élément essentiel.

Concernant l'utilisation des technologies de l'information et des télécommunications, l'orateur a affirmé qu'il était nécessaire l'éducation, la réglementation et la responsabilité des actions guidées toujours par des actions pédagogiques.

De son côté, Leonel Augusto, président du Conseil d'administration de l'Institut national des communications (INACOM), a souligné dans son exposé que la question de la concession de licences de la radiodiffusion relève du Ministère de la Communication Sociale, qui a la compétence de veiller à la question de contenu, étant soumis par la suite à l'INACOM pour obtenir une licence et un suivi technique des infrastructures.

Toujours dans ce contexte, le PCA de l'INACOM PCA a fait référence au spectre de la radio électrique, dans lequel elle était considérée comme un bien rare et qui devrait être exploré et utilisé conformément aux normes et règles de l'institut.

En ce qui concerne l'utilisation du spectre par les opérateurs, Leonel Augusto a déclaré que le processus est ouvert et attribué aux besoins de ceux qui le demandent, ajoutant qu'il existe un défi de taille quant à la couverture du signal de la RNA dans tout le pays.

A son tour, Maria Cremilda Massingue, administratrice de l'Institut national de la communication du Mozambique (INCM), a abordé l'évolution des télécommunications dans son pays, considérant que le territoire compte environ 14 millions d'abonnés par téléphonie mobile et trois opérateurs.

Interrogé sur l'enregistrement des médias en ligne, le directeur national de l'information du ministère de la Communication sociale, Rui Vasco, a estimé qu'ils devraient être enregistrés au niveau du ministère et que, dans le cas des journaux imprimés souhaitant également passer au numérique, ceux-ci devraient faire un endossement.

Font partie de la PER, les signataires du Portugal, du Mozambique, de l'Angola, de São Tomé et Principe, du Cap-Vert et du Timor Oriental.