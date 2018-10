Angola: La PER s'engage à défendre la promotion du genre

Luanda — La plate-forme des entités réglementaires de la communication sociale des pays et territoires de langue portugaise (PER) a clos jeudi, à Luanda, ses travaux de la VIIe réunion de cet organe, se compromettant à défendre la promotion et la consolidation politiques de genre, fondées sur la protection des droits, des libertés et des garanties fondamentaux.

L'événement, auquel ont assisté les représentants des pays membres de la plate-forme, qui ont signé les statuts revus par l'Assemblée plénière restreinte et la Déclaration de Luanda, a également convenu de partager des informations basées sur des études déjà réalisées dans les pays membres sur le genre. Cet exercice vise l'adoption d'un cadre commun en tenant compte de la réalité de chaque pays.

Les régulateurs ont réaffirmé la nécessité de promouvoir des pratiques linguistiques qui adoptent une terminologie appropriée à la promotion de l'égalité des sexes, soulignant l'importance des médias dans le contexte d'une sensibilisation et une mise en garde contre les pratiques discriminatoires.

Pendant quatre jours de travail, la VIIe Réunion de la PER a enregistré les préoccupations relatives à la prolifération des réseaux sociaux et au phénomène croissant de désinformation (fausses informations) qui se manifeste dans le cadre global, contribuant ainsi à la dégradation de la tutelle des droits fondamentaux dans le contexte numérique.

Dans son discours en tant que président actuel de la Plate-forme des entités réglementairesdes médias des pays et territoires de langue portugaise (PER), le président de l'ERCA, Adelino Marques de Almeida, a estimé que l'exercice était positif pendant les jours ouvrables et s'est engagé à travailler pour l'objectif commun de la PER, tout en soulignant que le travail ne sera pas facile.

A son tour, comme organisateur de l'événement, le directeur national de l'information du ministère de la Communication sociale, Rui Vasco, a déclaré que le débat continuerait à être approfondi dans le sens de la valorisation de la langue portugaise, de la réglementation de médias et de l'égalité des sexes.

Le responsable a également dit que l'Angola, en particulier l'ERCA lors de son accession à la présidence de la PER, avait une responsabilité accrue en ce qui concerne la réglementation des contenus.

La 8ème réunion de la PER se tiendra au Portugal, dans la ville de Lisbonne, en octobre 2019, avec la participation du pays hôte, du Mozambique, de l'Angola, Sao Tomé-et-Principe, du Cap-Vert et du Timor Oriental.

Le thème principal de cette VIIe réunion, qui a clôturé ce jeudi les travaux a été "Les médias, le genre et la réglementation".

Ont participé à la cérémonie de clôture, les secrétaires d'État à la Communication, aux Télécommunications et Technologies de l'information d'Angola, respectivement Celso Malavoloneke et Mário Oliveira , entre autres invités.