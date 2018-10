Ile Maurice: Arrestation de Me Rex Stephen - Le Bar Council ne va pas s'ingérer

Il fait l'objet d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Placé en état d'arrestation, Me Rex Stephen a été libéré contre une caution de Rs 25 000. Au niveau du Bar Council, le président, Me Hervé Duval, indique que l'instance ne compte pas s'ingérer dans l'enquête.

Il est reproché à Me Rex Stephen, âgé de 62 ans, d'avoir eu en sa possession d'une somme de Rs 748 500. Somme que les enquêteurs soupçonnent provenir d'une activité liée au trafic de drogue. Il a été inculpé en vertu des article 3 (1) (b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002.

«Comme nous l'avons précisé dans notre communiqué sur le rapport Lam Shang Leen et l'institution de la Task Force, le Bar Council ne va mener aucune enquête parallèle», fait valoir Me Hervé Duval. D'ajouter que dans le cas de Me Rex Stephen, sur qui pèse une charge provisoire, une enquête est en cours par les autorités compétentes.

«Tant que l'enquête n'est pas complétée, the Bar Council will not interfere», souligne Me Hervé Duval. Il est primordial pour la réputation du barreau, dit-il, que le Conseil de l'ordre des avocats respecte les procédés établis. «A lawyer is a citizen like any other» et, de ce fait, est sujet aux mêmes lois.

«The Bar Council as the enforcer of the Code of Ethics deals with issues arising out of the code but where such issues also constitute an offence under a specific law and falls within the purview of a competent authority then the Bar Council does not interfere», précise Me Hervé Duval.

De citer en exemple un avocat qui serait épinglé pour conduit en état d'ivresse ou ferait l'objet d'une accusation provisoire de violence conjugale. «Ce n'est pas bon pour la réputation du barreau mais le Bar Council ne peut se substituer à la police dont le rôle est d'enquêter, ou à une cour de justice, dont la fonction est de reconnaître une personne coupable ou non.» Me Hervé Duval insiste : «That is the due process of the law.»