Cote d'Ivoire: Connaissance du Zahouli - Un moment d'instruction sur le masque et sa prestation à travers des clés d'appréciation

S'inscrivant dans le cadre des activités de l'Academie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad), et précisément de sa Commission des affaires culturelles et sociale présidé par le Pr Yacouba Konaté, cette conférence a été suivie d'une prestation du Zahouli. Au cours de la coférence de presse, le Pr Tououi Irié a partagé un précieux moment d'instruction à travers le Zaouli.

Il est né d'un croisement de mythes et de faits sociaux », a indiqué Tououi Irié Ernest, Professeur titulaire à l'Université Félix Houhouët-Boigny de Cocody, spécialiste de la littérature et de la tradition orale africaine, a animé une conférence de presse, le mercredi 24 octobre 2018, à la Rotonde des arts contemporains sur le Zahouli.

« Le Zahouli, masque prodigieux par sa morphologie féérique et par sa prestation trouve sa matérialité dans la manifestation phénoménologique de mythes qui ont présidé à sa naissance et sa pérennité.

